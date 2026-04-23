Las falsas amenazas en escuelas ya tienen precio: Córdoba cobrará los operativos a los padres

El Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializó el "Protocolo de Recupero y Resarcimiento", una normativa que obliga a los padres o tutores de alumnos que realicen amenazas de tiroteos o bombas a pagar los costos de los operativos policiales. La medida surgió como respuesta a una ola de intimidaciones públicas que, lejos de ser consideradas "travesuras", son tratadas ahora como delitos con consecuencias financieras directas para las familias.