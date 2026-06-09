Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

La cuenta regresiva terminó. Después de semanas de preparación, ensayos tácticos y algunas preocupaciones por cuestiones físicas, la Selección Argentina superó con éxito su última prueba antes del inicio del Mundial 2026. En su despedida de los amistosos, el equipo de Lionel Scaloni derrotó con autoridad a Islandia por 3 a 0 en Alabama y dejó una imagen que alimenta la ilusión de todo un país: Lionel Messi volvió a jugar, marcó un gol y fue determinante para que la “Albiceleste” terminara de liquidar el encuentro.