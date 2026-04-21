¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

La escena se repite con matices en distintos establecimientos. En la escuela de Comercio República de Panamá, en la Técnica N°1 de Concepción y el Colegio Suizo de la Capital, por ejemplo, se decidió prohibir el ingreso con mochilas. Allí los alumnos llegan con carpetas y lapiceras en la mano. En el Colegio Nacional, en tanto, no se permite el ingreso a quienes llegan tarde y la presencia policial no se limita a la puerta sino que también hay efectivos dentro del edificio. En el resto de las instituciones, las guardias se apostaron en los accesos, con la consigna de poder intervenir rápido ante cualquier situación.