Escuelas en alerta: cuál es el protocolo de Tucumán ante amenazas de tiroteo

Punto 3: Vínculos y confianza

El documento destaca la importancia del vínculo pedagógico basado en la confianza, la escucha y la legitimación de la palabra estudiantil. También introduce una idea poco habitual en este tipo de protocolos: la “hospitalidad” como forma de intervención, entendida como un modo de acompañar sin invadir ni desestimar lo que expresan los jóvenes.