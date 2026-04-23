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Un testigo reveló una deuda de Adorni por US$ 65.000

Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento, declaró que la deuda está vinculada a reformas realizadas.

Manuel Adorni. Manuel Adorni. ARCHIVO
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó ayer un testimonio fundamental en los tribunales de Comodoro Py. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito al funcionario, declaró durante una hora ante la Justicia. En su exposición, Feijoo aseguró que Adorni mantiene una deuda pendiente con él de US$ 65.000, vinculada a las reformas realizadas en el inmueble antes de la transacción.

Según el relato del testigo, la relación con el funcionario nacional se originó a través del ámbito escolar de sus hijos, lo que facilitó la negociación por la propiedad. Feijoo explicó que su intención inicial era vender el departamento por US$ 300.000, pero que finalmente se acordó una operación compleja que incluyó un pago inicial de US$ 30.000 y una hipoteca de US$ 200.000 a devolver en un año, otorgada por las propias vendedoras.

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La declaración puso el foco sobre un “acuerdo de palabra” que no figuraría en la escritura traslativa de dominio. Este pacto extraoficial por US$ 65.000 correspondía a las obras de refacción del departamento. De acuerdo con los cálculos presentados por Feijoo, la suma final de la adquisición ascendió a US$ 295.000, contemplando tanto el valor base del inmueble como las ganancias para las propietarias y el costo de las mejoras edilicias.

Compensación alternativa

Feijoo detalló que, ante la imposibilidad de cobrar la deuda en efectivo, se acordó una modalidad de compensación alternativa. El testigo afirmó que se hizo cargo de la gestión de venta de otra propiedad de Adorni, ubicada en la calle Asamblea, como parte de las tratativas para saldar el monto pendiente. Durante la audiencia, se le requirió la entrega de su teléfono celular y de toda la documentación que respalde los gastos de obra para verificar la trazabilidad de los fondos.

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En paralelo, la justicia ha extendido la lupa sobre otras propiedades vinculadas al entorno familiar del funcionario. Se investigan mejoras realizadas en una casa del country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.

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