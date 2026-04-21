Entre Maradona y el tráfico de influencias: la defensa de Ontiveros logró aplazar la audiencia pero no frenar el peritaje financiero
El abogado debía declarar hoy como imputado, pero el letrado que lo asiste pidió la postergación ya que participa del juicio por la muerte del astro del fútbol mundial.
El acusado Luis Alejandro Ontiveros.
Resumen para apurados
- El imputado Luis Ontiveros logró postergar su indagatoria por tráfico de influencias en la Justicia Federal de Tucumán, pero no logró frenar el avance del peritaje financiero.
- La defensa solicitó la prórroga debido a que el letrado participa en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La investigación surge de presuntas maniobras ilegales en la provincia.
- Aunque se dilata el testimonio, la continuidad de la pericia contable es clave para la causa. El resultado del análisis financiero definirá el futuro de esta red de influencias.
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