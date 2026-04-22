Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

En ese contexto, Piliponsky comparó el esfuerzo que deben hacer los argentinos para acceder a una vivienda con el de otros países de la región: "Se necesitan entre 20 y 25 años de salario bruto para comprar un departamento de 50 metros cuadrados. La media de América Latina es aproximadamente 10 años. Brasil tiene 9,6 o 9,7 años. Argentina tiene 25. El esfuerzo que tiene que hacer un argentino, un tucumano, para comprar una vivienda es muy alto".