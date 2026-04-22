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Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

El socio de Link Desarrollos Inmobiliarios participó de "Encuentros LA GACETA" y analizó las distorsiones del mercado inmobiliario local.

Hace 3 Hs

"Argentina es uno de los pocos países del mundo donde te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos de contado. Esto genera que el mercado esté desvirtuado", disparó Sebastián Piliponsky, socio de Link Desarrollos Inmobiliarios, durante su participación en "Encuentros LA GACETA".

Para el empresario, la inexistencia del crédito hipotecario profundiza el divorcio entre lo que la gente necesita, lo que quiere comprar y lo que realmente puede pagar. "Por esto es que en Argentina tenemos un déficit habitacional enorme: faltan entre 3 y 4 millones de unidades de vivienda en el país", señaló.

En ese contexto, Piliponsky comparó el esfuerzo que deben hacer los argentinos para acceder a una vivienda con el de otros países de la región: "Se necesitan entre 20 y 25 años de salario bruto para comprar un departamento de 50 metros cuadrados. La media de América Latina es aproximadamente 10 años. Brasil tiene 9,6 o 9,7 años. Argentina tiene 25. El esfuerzo que tiene que hacer un argentino, un tucumano, para comprar una vivienda es muy alto".

El especialista también explicó cómo los costos de construcción en dólares impactan negativamente en el sector. "Seguimos con inflación alta y el dólar estancado. Esto ha generado que los costos de construcción se eleven y los salarios no han acompañado. Por lo tanto, la capacidad adquisitiva del usuario que quiere comprar una vivienda sigue siendo muy baja", advirtió.

Frente a este panorama, Piliponsky aseguró que desde Link Desarrollos decidieron cambiar la estrategia y centrarse en el cliente. "Hemos puesto al mercado en el diván. El año pasado pensábamos en productos y procesos; este año nos hemos enfocado en la empatía, en qué necesita el cliente y cómo darle accesibilidad. Hemos pasado de hacer edificios a tener una fábrica de edificios", concluyó.

Auspician Encuentros Real Estate 2026: Metrocubico Desarrolladora, Gama Constructora, Avanco Constructora, Link Desarrollos Inmobiliarios, GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, Javier G. Hamilton Desarrollos, Ditinis Propiedades, Aybar Propiedades, Inmobiliaria Bunader, BA Arquitectos & Desarrolladores, Camara Tucumana de la Construccion , José Mejail Propiedades, Ayres del lago Barrio Privado Tafí del valle, Construcción Inteligente, Grupo Bercovich, Indumet, Naturgy, Grupo Zafra, Fernando Esper, Le Pain Quotidien Tucumán, Elementos Personalizados.

Temas Encuentros LA GACETA LatinoaméricaEl PaísInflaciónArgentina
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