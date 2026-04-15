Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

Los investigadores analizan ahora si los ingresos de Adorni como funcionario y la actividad de su esposa, quien figuraba como monotributista, son compatibles con la suma de este inmueble, una camioneta y un nuevo departamento en Caballito. Desde el punto de vista legal, la Ley de Ética Pública y el Código Penal castigan la omisión “maliciosa” de datos en las declaraciones patrimoniales. Si bien Adorni procedió a rectificar la información ante la OA, la Justicia deberá determinar si la demora fue una falla administrativa o un intento de ocultamiento.