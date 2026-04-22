Ya llegó a Di María: el metegol argentino que apunta a facturar US$200.000

Todo empezó con una pregunta mínima: por qué los metegoles no tienen posavasos. Esa curiosidad, que parecía un detalle, abrió un camino inesperado. Juan Martín Uncal y Brian Gines Margenet pasaron de armar un prototipo de cartón en la mesa de su casa a crear un producto propio que hoy ya llegó a manos de un campeón del mundo y busca escalar fuera del país.