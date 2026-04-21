Presunto enriquecimiento ilícito: complica a Adorni el valor de su departamento

El eje de la sospecha judicial reside en la trazabilidad del dinero y las facilidades otorgadas al funcionario. Las vendedoras, quienes declararon no conocer a Adorni previamente, le otorgaron una hipoteca por US$ 200.000 sin intereses y a pagar en un año. Rucci reveló además que, en su momento, ofreció ayuda a Pablo Feijoo —hijo de una de las jubiladas y presunto nexo con el funcionario— para vender la unidad, pero este la rechazó alegando que ya tenía un comprador asegurado, en referencia al actual jefe de Gabinete.