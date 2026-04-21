No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte

Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- La justicia mantiene abierta la causa de Lucila Nieva, tucumana fallecida por un disparo en Houston, tras denuncias familiares por inconsistencias y signos de violencia no analizados.
- Nieva falleció en EE. UU. por un impacto de bala. La familia cuestiona el peritaje inicial, señalando la posible presencia de un tercero y lesiones físicas omitidas en el reporte.
- La continuidad del proceso busca determinar si fue un femicidio. El caso genera presión para esclarecer crímenes de migrantes y garantizar justicia ante posibles inconsistencias.
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