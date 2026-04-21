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Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Mediante su abogado defensor, el imputado por lesiones graves contra el diputado de La Libertad Avanza inició las gestiones para celebrar un juicio abreviado.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • "Pichón" Segura propuso tres años de prisión condicional por agredir con un cabezazo al diputado Federico Pelli en La Madrid, buscando cerrar la causa mediante un juicio abreviado.
  • El imputado por lesiones graves inició gestiones legales tras el ataque al legislador de La Libertad Avanza. La defensa busca evitar el juicio oral con esta propuesta de condena.
  • La resolución sentará un precedente sobre la violencia política en Tucumán. La querella cuestiona cambios en la postura fiscal mientras se define si se acepta el acuerdo legal.
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