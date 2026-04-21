Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- "Pichón" Segura propuso tres años de prisión condicional por agredir con un cabezazo al diputado Federico Pelli en La Madrid, buscando cerrar la causa mediante un juicio abreviado.
- El imputado por lesiones graves inició gestiones legales tras el ataque al legislador de La Libertad Avanza. La defensa busca evitar el juicio oral con esta propuesta de condena.
- La resolución sentará un precedente sobre la violencia política en Tucumán. La querella cuestiona cambios en la postura fiscal mientras se define si se acepta el acuerdo legal.
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