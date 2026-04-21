Aseguran que Villarruel se ausentó de la misa por el papa Francisco para evitar coincidir con Adorni

En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales vinculados a la figura del papa Francisco. No participó del evento encabezado por Javier Milei en Retiro ni de la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio.