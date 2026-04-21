Aseguran que Villarruel se ausentó de la misa por el papa Francisco para evitar coincidir con Adorni

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel faltó a la misa por el papa Francisco en Luján para evitar compartir la primera fila con Manuel Adorni, investigado por la justicia nacional.
- Tras confirmar su asistencia, Villarruel desistió para no mostrarse junto al jefe de Gabinete, cuestionado por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a su patrimonio personal.
- El desplante profundiza la interna oficialista y marca una estrategia de diferenciación de la vicepresidenta frente a funcionarios del gabinete salpicados por denuncias judiciales.
La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la misa en homenaje al papa Francisco que se celebra este martes en Luján, pese a haber confirmado previamente su presencia. Según trascendió, la decisión respondió a su negativa a compartir espacio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.
La ceremonia está encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, y reúne a distintos referentes del ámbito político. Entre los asistentes se encuentran miembros del gabinete nacional y también el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Desde el entorno de Villarruel confirmaron a TN el motivo de su ausencia. “No puede estar sentada allí, de ningún modo”, señalaron, en referencia al lugar reservado en primera fila para las autoridades del Gobierno nacional por la Conferencia Episcopal Argentina.
En ese sector fueron ubicados Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y los ministros Diego Santilli, a cargo de Interior; Carlos Presti, de Defensa; y Alejandra Monteoliva, de Seguridad.
Detrás se ubicaron otros integrantes del oficialismo, como Federico Sturzenegger, responsable del área de Desregulación; Mario Lugones, ministro de Salud; el secretario de Culto, Agustín Caulo, además de legisladores. A la convocatoria también asistieron dirigentes de otros espacios políticos.
La decisión de la vicepresidenta se da en el contexto de la investigación judicial que involucra a Adorni por su situación patrimonial, vinculada a viajes a Nueva York y Punta del Este y a la adquisición de dos propiedades en Caballito y un country en Exaltación de la Cruz.
Allegados a Villarruel señalaron que igualmente rindió homenaje al pontífice en otro ámbito. “Honró al Papa donde tenía que estar, en la Basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco”, indicaron.
En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales vinculados a la figura del papa Francisco. No participó del evento encabezado por Javier Milei en Retiro ni de la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio.
De todos modos, no se descarta que Villarruel participe de otra de las celebraciones previstas para este martes. En la Basílica de Flores, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva encabezará una segunda misa en homenaje al papa, tal como ocurrió un año atrás tras su fallecimiento.
En aquella oportunidad, la vicepresidenta se acercó al templo para despedir al pontífice, aunque al retirarse fue abucheada e insultada por algunos de los presentes.