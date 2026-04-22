Causa Adorni: declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó hoy un testimonio clave. Pablo Martín Feijoo declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Se trata del hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble y es señalado por la Justicia como el verdadero artífice de una operación cargada de irregularidades.