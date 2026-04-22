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Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda

En este nuevo escenario, PedidosYa se posiciona como una de las marcas más atractivas del mercado, logrando una relevancia especial entre los jóvenes y los talentos del sector digital.

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda PedidosYa
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • PedidosYa busca captar talento en Argentina mediante su plataforma web para cubrir roles digitales y de logística, priorizando la flexibilidad y autonomía del personal.
  • La firma ofrece vacantes en tecnología, finanzas y marketing bajo un modelo híbrido. Los postulantes deben registrarse en su portal de empleos y adjuntar su CV actualizado.
  • Este modelo de trabajo flexible consolida a PedidosYa como referente para el talento joven, adaptándose a las nuevas demandas de bienestar y autonomía en el sector digital.
Resumen generado con IA

Ciertas compañías transformaron su propuesta de valor, sustituyendo el concepto tradicional de "puesto" por una experiencia laboral libre de las presiones convencionales. En este nuevo escenario, PedidosYa se posiciona como una de las marcas más atractivas del mercado, logrando una relevancia especial entre los jóvenes y los talentos del sector digital.

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Esta evolución en la cultura corporativa prioriza el bienestar y la flexibilidad sobre las estructuras rígidas de mando. Gracias a este enfoque, la plataforma de entregas lidera las búsquedas de empleo, atrayendo a perfiles que valoran la libertad de acción y un entorno de trabajo adaptado a los tiempos modernos.

  • Repartidores independientes: Una opción diseñada para quienes buscan autonomía y flexibilidad horaria, utilizando su propio vehículo (bicicleta, moto o auto).
  • Roles corporativos: Posiciones especializadas que operan bajo la modalidad híbrida o flexible (#ModoPeYa) en áreas clave como:
    • Tecnología y desarrollo de software.
    • Marketing y comunicación estratégica.
    • Finanzas y administración.
    • Logística y gestión de operaciones.
    • Atención y soporte al cliente.

El modelo promueve:

  • Flexibilidad horaria;
  • Trabajo remoto o híbrido;
  • Toma de decisiones ágil;
  • Aprendizaje constante;
  • Colaboración entre áreas.
  • Ingresar al sitio de empleos de PedidosYa;
  • Buscar la vacante que se ajuste al perfil;
  • Crear una cuenta o iniciar sesión;
  • Completar los datos personales;
  • Adjuntar el CV actualizado.

    • En muchos casos, el proceso incluye entrevistas virtuales y evaluaciones técnicas o de habilidades.

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