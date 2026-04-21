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Justicia Federal

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

La opinión no es vinculante, y fue atacada por el representante de los decanos que se postulan, pero ahora se espera la resolución final del juez federal.

La UNt se encamina a elegir sus autoridades en medio de la polémica. La UNt se encamina a elegir sus autoridades en medio de la polémica.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un fiscal federal en Tucumán dictaminó hoy en contra de la demanda que intenta impedir la candidatura de Sergio Pagani para ser reelecto como rector de la UNT.
  • El dictamen no es vinculante y fue cuestionado por decanos opositores. La causa busca definir la validez de una nueva postulación en medio del proceso electoral universitario.
  • Se aguarda la resolución final del juez federal, fallo que determinará el marco legal y la validez de las candidaturas para las próximas elecciones en la casa de altos estudios.
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