El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

La UNt se encamina a elegir sus autoridades en medio de la polémica.
Resumen para apurados
- Un fiscal federal en Tucumán dictaminó hoy en contra de la demanda que intenta impedir la candidatura de Sergio Pagani para ser reelecto como rector de la UNT.
- El dictamen no es vinculante y fue cuestionado por decanos opositores. La causa busca definir la validez de una nueva postulación en medio del proceso electoral universitario.
- Se aguarda la resolución final del juez federal, fallo que determinará el marco legal y la validez de las candidaturas para las próximas elecciones en la casa de altos estudios.
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