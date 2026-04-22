¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine

El Instituto Multimedia de Derechos Humanos de Argentina (IMD) lanzó la convocatoria para “Semillas Lab 2026”, un laboratorio regional que busca impulsar proyectos cinematográficos con impacto social, enfocados en temáticas ambientales y de derechos humanos. La inscripción ya se encuentra abierta, es gratuita y estará disponible hasta el 15 de mayo.