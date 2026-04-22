¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine
La propuesta es Semillas Lab 2026, un programa del Instituto Multimedia de Derechos Humanos que seleccionará proyectos de América Latina. La inscripción cierra el 15 de mayo y el encuentro presencial se realizará en Buenos Aires.
Resumen para apurados
- El IMD lanzó la convocatoria para Semillas Lab 2026 en Buenos Aires hasta el 15 de mayo, buscando impulsar proyectos de cine latinoamericano con impacto social y derechos humanos.
- La propuesta seleccionará ocho largometrajes en desarrollo para brindar formación técnica y producción sustentable, mediante etapas virtuales y talleres presenciales en el FINCA.
- Esta iniciativa fortalece el cine regional con compromiso social. Se proyecta que los realizadores logren alianzas estratégicas tras el pitch final ante referentes de la industria.
El Instituto Multimedia de Derechos Humanos de Argentina (IMD) lanzó la convocatoria para “Semillas Lab 2026”, un laboratorio regional que busca impulsar proyectos cinematográficos con impacto social, enfocados en temáticas ambientales y de derechos humanos. La inscripción ya se encuentra abierta, es gratuita y estará disponible hasta el 15 de mayo.
La propuesta está dirigida a realizadores y realizadoras de toda América Latina que estén trabajando en su primera o segunda película, ya sea de ficción o documental.
Semillas Lab 2026: quiénes pueden postularse
En total, se seleccionarán ocho proyectos en etapa de desarrollo. Los trabajos deberán ser largometrajes (de al menos 60 minutos) y contar con tratamiento argumental o guion en proceso o avanzado.
Podrán participar personas con experiencia previa en el ámbito audiovisual, como cortos, series o documentales, que residan en Argentina o en otros países de América Latina. Cada postulante podrá presentar un solo proyecto, y no se aceptarán propuestas ya finalizadas o con estreno confirmado.
Además, se valorará la experimentación entre formatos, como realizadores de documental que quieran incursionar en la ficción y viceversa.
Cómo es el laboratorio de cine y qué incluye
Semillas Lab propone una formación integral que va más allá del desarrollo del guion. Desde el inicio, los proyectos trabajarán en estrategias de impacto, campañas de outreach y modelos de producción sustentables.
El laboratorio se desarrollará en distintas etapas. En julio se realizará una pre-incubadora virtual, mientras que el taller presencial tendrá lugar del 12 al 19 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del 8° Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA).
Durante esos días, los equipos participarán de asesorías individuales, workshops grupales, proyecciones, conversatorios y espacios de networking con referentes del sector.
El proceso culminará con un pitch público el 19 de agosto, donde los proyectos serán presentados ante un jurado de la industria. Luego, entre septiembre y diciembre, habrá una instancia de seguimiento para acompañar el avance de cada propuesta.
Becas, costos y beneficios para participar
La inscripción al laboratorio es gratuita para todos los postulantes. Sin embargo, existen diferencias según el lugar de residencia.
Los proyectos seleccionados de Argentina accederán a becas completas que cubren matrícula, tutorías, cinco días de formación presencial con comidas incluidas y un pase integral al FINCA. Además, podrán solicitar una ayuda económica de hasta 100.000 pesos para cubrir gastos de traslado y alojamiento, sujeta a disponibilidad.
Para participantes de otros países de América Latina, la matrícula tiene un costo de 250 dólares, lo que permite la participación de dos integrantes del equipo en todas las instancias del laboratorio.
Qué hay que presentar para la inscripción
La postulación se realiza exclusivamente de forma online: https://docs.google.com/forms/d/ y requiere la carga de un único archivo PDF con la información del proyecto.
Entre los materiales solicitados se incluyen: sinopsis, tratamiento argumental (de hasta tres páginas), estado del proyecto, antecedentes del equipo, y una breve motivación para participar.
No se aceptarán postulaciones enviadas por fuera del formulario ni después del cierre de la convocatoria, previsto para el 15 de mayo.
Cómo es la selección de proyectos
El jurado elegirá ocho proyectos en total: cinco de Argentina (uno de CABA y cuatro del interior) y tres del resto de América Latina.
Los criterios de evaluación incluyen el potencial narrativo y cinematográfico, la relevancia de las temáticas abordadas, la viabilidad de producción y la trayectoria de los realizadores.
También se tendrá en cuenta la diversidad de género, origen geográfico y la capacidad de desarrollar estrategias de impacto social y producción sustentable.