Secciones
OpiniónColumnas

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Los cruces en la Legislatura obligaron a Acevedo a poner orden. En la Casa de Gobierno, Jaldo procura retomar la centralidad de la agenda pública

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 7 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
1

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

2

Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

3

Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades”

4

Cartas de lectores: “Carga para el Estado”

5

Cartas de lectores: Perdición

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica
3

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Zendaya, Pichón Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia
4

Zendaya, "Pichón" Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos
5

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Comentarios