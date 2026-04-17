Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano como antesala de un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano. El acuerdo, que comenzó a regir ayer, busca detener las hostilidades y sentar las bases para una negociación diplomática de mayor alcance. Pese al anuncio, las primeras horas de la tregua se vieron empañadas por reportes de disparos en el sur de Beirut.