OpiniónColumnas El alto poder de la gobernabilidad Los gobernadores perfilan la reconstrucción de una liga federal en medio de las disputas políticas y un mercado en el que la ansiedad cotiza en bolsa. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina? Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada Autos chinos en Tucumán: los jóvenes lideran el cambio y las marcas ya representan el 11% del mercado Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar” De la pantalla a la eternidad: los 100 años de Marilyn Monroe Ranking notas premium Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán En evolución: los números de la "era Falcioni" en Atlético Tucumán Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA El alto poder de la gobernabilidad