¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Con motivo de su 36° aniversario y los 113 años de la Casa Cainzo -su sede-, el Centro Cultural Alberto Rougés inaugura mañana la muestra “Maneras de dibujar un gorjeo. Vida y obra de Francisco Contino”. Esta propuesta acerca al público el proceso creativo de Contino y sus múltiples facetas: apasionado por las aves, notable artista plástico, documentalista, histórico colaborador de la Fundación Miguel Lillo y uno de los últimos naturalistas argentinos. La muestra se estructuró a partir de una selección de su archivo personal, que cruza intereses científicos y artísticos y que se instituye como crucial para la historia de la ornitología regional y nacional. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Miguel Lillo y de la Fundación Azara.