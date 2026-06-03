¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Con motivo de su 36° aniversario y los 113 años de la Casa Cainzo -su sede-, el Centro Cultural Alberto Rougés inaugura mañana la muestra “Maneras de dibujar un gorjeo. Vida y obra de Francisco Contino”. Esta propuesta acerca al público el proceso creativo de Contino y sus múltiples facetas: apasionado por las aves, notable artista plástico, documentalista, histórico colaborador de la Fundación Miguel Lillo y uno de los últimos naturalistas argentinos. La muestra se estructuró a partir de una selección de su archivo personal, que cruza intereses científicos y artísticos y que se instituye como crucial para la historia de la ornitología regional y nacional. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Miguel Lillo y de la Fundación Azara.
Esta muestra parte de un interrogante: ¿es posible dibujar el canto de un pájaro? Para dar respuesta fue necesario sumergirse en la obra científica y artística de Contino, quien escribió: “amplía tu comprensión hasta que te haga daño”.
Contino tenía 56 años, casi todos consagrados al estudio de la naturaleza y especialmente a la ornitología. Llevaba décadas colaborando con instituciones científicas como la Fundación Miguel Lillo, las universidades de Salta y de Yale, y con el Museo de Historia Natural de Nueva York; había publicado artículos y libros, había filmado documentales, pero todavía sentía que debía adentrarse más en el insondable mundo de la naturaleza, cruzar los conocimientos que le aportaba la biología con otras disciplinas para alcanzar una comprensión más completa.
En detalle
Más que un ornitólogo, Contino fue un naturalista, un convencido de que a la vida del bosque se accede mejor con botas que con una bata blanca, que solo es posible conocer el comportamiento de cada especie y cómo se relaciona con su entorno observando sobre el terreno. Eso es precisamente lo que hizo desde que era un niño en la yunga jujeña.
De este modo, “Maneras de dibujar un gorjeo. Vida y obra de Francisco Contino” busca acercar al público el proceso creativo de uno de los últimos naturalistas argentinos y precursor de la ecología en el norte del país. Lo hace con una recopilación de sus dibujos, fotografías, fichas de campo y escritos personales y científicos producidos desde la década de 1960 hasta su muerte en 1983. La sinestesia que propone el título de la exposición aspira a acercar la forma holística en que Contino entendía la naturaleza.
La inauguración está programada mañana a las 20.30 en el Rougés (Laprida 31, frente a la plaza Independencia), mientras que la muestra podrá visitarse hasta el 31 de julio. El acceso es libre y gratuito de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 21.