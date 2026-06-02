Política

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución

El fallo validó los informes de geolocalización y confirmó la desinstalación de aplicaciones durante un allanamiento.

El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia procesó a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas, tras un fallo que validó peritajes clave en la causa.
  • La resolución judicial validó los informes de geolocalización del imputado y confirmó que este desinstaló de forma deliberada aplicaciones de su celular durante un allanamiento.
  • Este procesamiento marca un precedente en el uso de pruebas digitales y geolocalización para causas de corrupción y obstrucción de la justicia en la región.
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