Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución

Resumen para apurados
- La Justicia procesó a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas, tras un fallo que validó peritajes clave en la causa.
- La resolución judicial validó los informes de geolocalización del imputado y confirmó que este desinstaló de forma deliberada aplicaciones de su celular durante un allanamiento.
- Este procesamiento marca un precedente en el uso de pruebas digitales y geolocalización para causas de corrupción y obstrucción de la justicia en la región.
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