Secciones
Política

Milei vuelve a Israel: una agenda marcada por el fuerte respaldo político y el simbolismo religioso

En su tercer viaje al país desde que asumió, el mandatario se reunirá con Benjamín Netanyahu, y participará de los festejos por el Día de la Independencia.

Javier Milei volverá a reunirse con Benjamín Netanyahu. Javier Milei volverá a reunirse con Benjamín Netanyahu.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei parte hoy a Israel en su 38° gira internacional para reunirse con Benjamín Netanyahu y ratificar su alineamiento estratégico en un contexto de tregua en Medio Oriente.
  • En su tercer viaje al país, el mandatario visitará sitios religiosos y participará del Día de la Independencia, mientras su equipo técnico avanza en la agenda bilateral oficial.
  • La visita profundiza el vínculo geopolítico y espiritual con el Estado hebreo, reforzando la intención de trasladar la embajada a Jerusalén y el respaldo a la causa israelí.
Resumen generado con IA

Javier Milei partirá hoy rumbo a Israel en lo que representa su 38° gira internacional. En un escenario de extrema sensibilidad en Medio Oriente por el cese al fuego temporal, la visita del presidente argentino busca ratificar su alineamiento estratégico y personal con el Estado hebreo. Aunque el viaje tiene una fuerte impronta simbólica y cultural, la comitiva oficial también mantendrá reuniones de alto nivel diplomático.

El eje político de la visita estará centrado en las reuniones con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog. Paralelamente, la agenda técnica quedará en manos de la delegación argentina -encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno- quien mantendrá encuentros con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, para avanzar en la agenda bilateral.

Simbolismo y fe

Fiel a su vínculo espiritual con el judaísmo, Milei visitará el Muro de los Lamentos en dos oportunidades. Además, su itinerario incluirá paradas de alto valor histórico y religioso, como la Iglesia del Santo Sepulcro y la Yeshivá Hebron, donde será condecorado.

"Defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa", reiteró el mandatario antes de partir. La visita coincidirá además con las celebraciones por el 78° Día de la Independencia de Israel, evento en el cual Milei tendrá una participación destacada en la ceremonia de encendido de antorchas.

Temas IsraelBenjamin NetanyahuJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano como antesala de un acuerdo de paz

Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano como antesala de un acuerdo de paz

Guerra en Medio Oriente: Líbano e Israel aceptan una tregua de 10 días

Guerra en Medio Oriente: Líbano e Israel aceptan una tregua de 10 días

Antes de viajar a Israel, Milei ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén y respaldó a Netanyahu

Antes de viajar a Israel, Milei ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén y respaldó a Netanyahu

Milei evalúa anunciar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén durante su viaje a Israel

Milei evalúa anunciar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén durante su viaje a Israel

Lo más popular
Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
1

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público
2

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas
3

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000
4

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario
5

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943
6

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Más Noticias
Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario

Comentarios