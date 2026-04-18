Milei vuelve a Israel: una agenda marcada por el fuerte respaldo político y el simbolismo religioso

Resumen para apurados
- Javier Milei parte hoy a Israel en su 38° gira internacional para reunirse con Benjamín Netanyahu y ratificar su alineamiento estratégico en un contexto de tregua en Medio Oriente.
- En su tercer viaje al país, el mandatario visitará sitios religiosos y participará del Día de la Independencia, mientras su equipo técnico avanza en la agenda bilateral oficial.
- La visita profundiza el vínculo geopolítico y espiritual con el Estado hebreo, reforzando la intención de trasladar la embajada a Jerusalén y el respaldo a la causa israelí.
Javier Milei partirá hoy rumbo a Israel en lo que representa su 38° gira internacional. En un escenario de extrema sensibilidad en Medio Oriente por el cese al fuego temporal, la visita del presidente argentino busca ratificar su alineamiento estratégico y personal con el Estado hebreo. Aunque el viaje tiene una fuerte impronta simbólica y cultural, la comitiva oficial también mantendrá reuniones de alto nivel diplomático.
El eje político de la visita estará centrado en las reuniones con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog. Paralelamente, la agenda técnica quedará en manos de la delegación argentina -encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno- quien mantendrá encuentros con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, para avanzar en la agenda bilateral.
Simbolismo y fe
Fiel a su vínculo espiritual con el judaísmo, Milei visitará el Muro de los Lamentos en dos oportunidades. Además, su itinerario incluirá paradas de alto valor histórico y religioso, como la Iglesia del Santo Sepulcro y la Yeshivá Hebron, donde será condecorado.
"Defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa", reiteró el mandatario antes de partir. La visita coincidirá además con las celebraciones por el 78° Día de la Independencia de Israel, evento en el cual Milei tendrá una participación destacada en la ceremonia de encendido de antorchas.