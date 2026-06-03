Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

La inteligencia artificial llegó a las aulas antes de que muchas escuelas terminaran de entender qué hacer con ella. Mientras docentes y estudiantes experimentan con herramientas capaces de responder preguntas, redactar textos o resolver problemas en segundos, una nueva inquietud comienza a ocupar el centro de la discusión educativa. Es por eso que en el 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, los asistentes reflexionaron sobre qué habilidades humanas seguirán siendo indispensables si en algún momento las máquinas pueden pensar.