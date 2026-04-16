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Lula fustigó a Trump por su injerencia en la región: "No tiene derecho a amenazar a un país"

El mandatario brasileño cuestionó el rol de EEUU en la crisis de Venezuela y pidió una reforma urgente de la ONU.

POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump. POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente brasileño Lula da Silva criticó a Donald Trump por su injerencia en la crisis de Venezuela y afirmó que EE.UU. no tiene derecho a amenazar a naciones soberanas.
  • Lula abogó por salidas democráticas pactadas y reveló gestiones con líderes mundiales para reformar la ONU, mientras en Brasil impulsa reducir la jornada laboral a 40 horas.
  • Estas declaraciones buscan reafirmar la autonomía regional frente a Washington y consolidar el liderazgo de Lula en la reconfiguración del orden diplomático y laboral actual.
Resumen generado con IA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas contra Donald Trump tras sus recientes declaraciones sobre la situación política en América Latina. "No tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país", afirmó el líder del PT, al resaltar que el republicano no fue elegido para ejercer una tutela sobre otras naciones.

Crisis en Venezuela y geopolítica

En diálogo con el diario español El País, previo a su viaje oficial a Barcelona, Lula se mostró tajante respecto a la situación en Venezuela. Tras la intervención militar de EE. UU. que derivó en la caída de Nicolás Maduro en enero, el brasileño abogó por una salida democrática pactada. 

"Tendría que haber un proceso electoral acordado con la oposición para que Venezuela recupere la paz. Lo que no puede ser es que EE. UU. crea que puede administrar a otro país", aseguró.

Además, Lula reveló que mantiene conversaciones con líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin y Emmanuel Macron para redefinir el rol de las Naciones Unidas. "Llegó el momento de darle credibilidad a la ONU. Si los cinco miembros del Consejo de Seguridad no tienen un comportamiento ejemplar, las instituciones pierden su propósito", advirtió.

Jornada laboral de 40 horas

En el plano doméstico, el gobierno brasileño busca un fuerte impacto social con el envío al Congreso de un proyecto de ley para reducir la semana laboral de 44 a 40 horas. 

La iniciativa, presentada con carácter de urgencia por el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, busca eliminar el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso (6x1). El Ejecutivo espera que la medida sea aprobada en un plazo de 90 días, antes de los próximos comicios.

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