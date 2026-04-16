Conflicto en Medio Oriente: entró en vigencia el alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

Tras semanas de intensos enfrentamientos, Israel y Líbano pusieron en marcha un alto el fuego por 10 días, en un intento por frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente. La tregua comenzó a las 18 (hora argentina), según lo anunciado por Donald Trump, quien además confirmó que el entendimiento incluye el compromiso del gobierno libanés de que la organización Hezbollah se sume al cese de hostilidades.