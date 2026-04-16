Conflicto en Medio Oriente: entró en vigencia el alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

Resumen para apurados
- Israel y el Líbano iniciaron un alto el fuego de 10 días, anunciado por Donald Trump, para frenar la escalada bélica y permitir negociaciones de paz en Washington este lunes.
- El acuerdo incluye el compromiso de Hezbollah de cesar sus ataques. Pese a la tregua, se registraron hostilidades y heridos en el norte de Israel horas antes de su implementación.
- Este cese de hostilidades busca consolidar un acuerdo duradero en la Casa Blanca. Su éxito marcará un precedente clave para la estabilidad regional y la influencia de EE. UU.
Tras semanas de intensos enfrentamientos, Israel y Líbano pusieron en marcha un alto el fuego por 10 días, en un intento por frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente. La tregua comenzó a las 18 (hora argentina), según lo anunciado por Donald Trump, quien además confirmó que el entendimiento incluye el compromiso del gobierno libanés de que la organización Hezbollah se sume al cese de hostilidades.
De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado de EEUU, Líbano se comprometió a que la organización terrorista Hezbollah también detenga sus ataques desde el sur del país, uno de los puntos más sensibles del conflicto.
Sin embargo, en las horas previas a la entrada en vigor del acuerdo, continuaban los enfrentamientos. Se registraron ataques cruzados y, según los reportes, hay un herido grave en el norte de Israel.
Las conversaciones por la paz entre Israel y Líbano se desarrollarán en Washington, donde incluso se evalúa la posibilidad de que Trump reciba a los líderes de ambos países en la Casa Blanca, en un intento por consolidar un acuerdo más duradero.
El entendimiento abre una ventana de negociación en un escenario regional marcado por la tensión, aunque la continuidad de los enfrentamientos en las horas previas refleja la fragilidad del acuerdo.