Secciones
Mundo

Conflicto en Medio Oriente: entró en vigencia el alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

La tregua comenzó a las 18 (hora argentina) e incluirá el compromiso de Líbano para que Hezbollah cese los ataques.

MEDIO ORIENTE. MEDIO ORIENTE. Foto tomada de clarin.com.ar.
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Israel y el Líbano iniciaron un alto el fuego de 10 días, anunciado por Donald Trump, para frenar la escalada bélica y permitir negociaciones de paz en Washington este lunes.
  • El acuerdo incluye el compromiso de Hezbollah de cesar sus ataques. Pese a la tregua, se registraron hostilidades y heridos en el norte de Israel horas antes de su implementación.
  • Este cese de hostilidades busca consolidar un acuerdo duradero en la Casa Blanca. Su éxito marcará un precedente clave para la estabilidad regional y la influencia de EE. UU.
Resumen generado con IA

Tras semanas de intensos enfrentamientos, Israel y Líbano pusieron en marcha un alto el fuego por 10 días, en un intento por frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente. La tregua comenzó a las 18 (hora argentina), según lo anunciado por Donald Trump, quien además confirmó que el entendimiento incluye el compromiso del gobierno libanés de que la organización Hezbollah se sume al cese de hostilidades.

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció un cese al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció un cese al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado de EEUU, Líbano se comprometió a que la organización terrorista Hezbollah también detenga sus ataques desde el sur del país, uno de los puntos más sensibles del conflicto.

Sin embargo, en las horas previas a la entrada en vigor del acuerdo, continuaban los enfrentamientos. Se registraron ataques cruzados y, según los reportes, hay un herido grave en el norte de Israel.

Las conversaciones por la paz entre Israel y Líbano se desarrollarán en Washington, donde incluso se evalúa la posibilidad de que Trump reciba a los líderes de ambos países en la Casa Blanca, en un intento por consolidar un acuerdo más duradero.

Conflicto en Medio Oriente: Trump aseguró que China no enviará armas a Irán y lanzó una fuerte advertencia

Conflicto en Medio Oriente: Trump aseguró que China no enviará armas a Irán y lanzó una fuerte advertencia

El entendimiento abre una ventana de negociación en un escenario regional marcado por la tensión, aunque la continuidad de los enfrentamientos en las horas previas refleja la fragilidad del acuerdo.

Temas Estados Unidos de AméricaIránIsraelBenjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Negociaciones en Pakistán: Trump dijo que “muy pronto” comprobará si Irán actúa de buena fe

Negociaciones en Pakistán: Trump dijo que “muy pronto” comprobará si Irán actúa de buena fe

Trump dijo que pondrá la mira en Cuba: el próximo objetivo estratégico tras el conflicto con Irán

Trump dijo que pondrá la mira en Cuba: el próximo objetivo estratégico tras el conflicto con Irán

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Lo más popular
Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional
1

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
2

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba
3

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
4

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
5

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle
6

La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle

Más Noticias
Preocupación en Tucumán: nuevas amenazas de tiroteo obligaron a tres colegios a activar protocolos

Preocupación en Tucumán: nuevas amenazas de tiroteo obligaron a tres colegios a activar protocolos

La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle

La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle

La polémica interna que habría empujado la salida de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami

La polémica interna que habría empujado la salida de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Comentarios