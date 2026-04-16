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Guerra en Medio Oriente: Trump anunció un cese al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

El mandatario estadounidense confirmó que la tregua inicia hoy y convocó a una cumbre en la Casa Blanca para buscar una "paz duradera".

Donald Trump Donald Trump
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Donald Trump anunció un cese al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que inicia hoy, tras mediar con sus líderes para frenar la crisis bélica en Medio Oriente.
  • La tregua surgió tras negociaciones con Netanyahu y Aoun. Incluye una cumbre en Washington, marcando el primer encuentro oficial de alto nivel entre ambas naciones desde 1983.
  • Trump busca que esta tregua sea la base para una paz permanente bajo supervisión diplomática. El encuentro en la Casa Blanca definirá la estabilidad futura en la región.
Resumen generado con IA

En un movimiento que busca descomprimir la crisis en Medio Oriente, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo de alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano. La tregua, que entrará en vigencia a partir de esta tarde, fue fruto de una mediación directa del mandatario con los líderes de ambas naciones.

Hacia una cumbre en Washington

A través de su red Truth Social, Trump detalló haber mantenido "excelentes conversaciones" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. Como parte del acuerdo, ambos mandatarios viajarán a Washington para protagonizar el primer encuentro oficial de alto nivel entre ambos países desde 1983.

"Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!", escrbió el mandatario, quien además destacó el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y del vicepresidente JD Vance en las negociaciones previas llevadas a cabo en la capital estadounidense.

El "mediador" de conflictos

Con su estilo característico, Trump se atribuyó el éxito diplomático al asegurar que este representa el décimo conflicto bélico que logra resolver a nivel global. 

El objetivo de la Casa Blanca ahora es que estos 10 días de tregua sirvan como base para negociar una solución permanente, bajo la supervisión del Estado Mayor Conjunto y la diplomacia de Rubio.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
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