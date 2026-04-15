Conflicto en Medio Oriente: Trump aseguró que China no enviará armas a Irán y lanzó una fuerte advertencia

Resumen para apurados
- Donald Trump confirmó que Xi Jinping no enviará armas a Irán tras gestiones diplomáticas. El anuncio busca estabilizar el estrecho de Ormuz ante el conflicto en Medio Oriente.
- Tras un intercambio de cartas, Trump reprogramó su visita a Pekín para mayo. Beijing, gran importador de crudo iraní, cuestionó previamente el bloqueo de EE.UU. en la región.
- El acuerdo busca evitar una escalada bélica y proteger la economía global. Pese al tono diplomático, Trump lanzó una fuerte advertencia sobre el poderío militar estadounidense.
El presidente de Estdos Unidos, Donald Trump, agradeció este miércoles el respaldo de su homólogo chino, Xi Jinping, en el conflicto en Medio Oriente tras asegurar que China no está enviando armas a Irán.
"China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas", señaló Trump en un mensaje de su red social Truth.
Luego, advirtió: "¡Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz! ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!".
Las declaraciones de Trump se dan tras revelar en una entrevista con Fox Business que le había pedido a su homólogo chino que no suministre armas a Irán y que éste le dijo que no lo estaba haciendo.
“Había oído que China está dando armas a, quiero decir -lo estás viendo por todas partes- a Irán”, dijo Trump en la entrevista. “Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo”, explicó.
Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo. La visita, prevista inicialmente para marzo y principios de abril, fue aplazada debido a la guerra con Irán.
El conflicto sumó otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.
Bajo ese marco, China acusó a Estados Unidos de un comportamiento “peligroso e irresponsable” por su bloqueo de los puertos iraníes, y Xi prometió que su país desempeñaría un “papel constructivo” en la promoción de la paz en Medio Oriente.