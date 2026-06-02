¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?

Resumen para apurados
- Constitucionalistas analizan los límites de la intervención judicial en la elección de rector de la Universidad Nacional de Tucumán ante una medida cautelar vigente.
- Benito Garzón y Carmen Fontán debatieron sobre la autonomía universitaria frente a la cautelar y los posibles escenarios que abrirá el próximo fallo de la Cámara Federal.
- La resolución judicial definirá el alcance de la autonomía de las universidades públicas frente a la Justicia y marcará un precedente clave para futuros comicios.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium