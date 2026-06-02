Política

¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?

Los constitucionalistas Benito Carlos Garzón y Carmen Fontán analizaron la autonomía universitaria, la cautelar vigente y los escenarios que podría abrir el fallo de la Cámara Federal.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. FOTO LA GACETA
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Constitucionalistas analizan los límites de la intervención judicial en la elección de rector de la Universidad Nacional de Tucumán ante una medida cautelar vigente.
  • Benito Garzón y Carmen Fontán debatieron sobre la autonomía universitaria frente a la cautelar y los posibles escenarios que abrirá el próximo fallo de la Cámara Federal.
  • La resolución judicial definirá el alcance de la autonomía de las universidades públicas frente a la Justicia y marcará un precedente clave para futuros comicios.
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