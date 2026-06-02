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Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético

Radicado en la provincia y mimetizado en el complejo del club, el central santafesino repasó su historia en la institución, detalló el golpe personal más duro de su vida que logró sanar en Tucumán y y adelantó su deseo de regresar tras el retiro.

ETERNA GRATITUD. Franco Sbuttoni mantiene un lazo inquebrantable con Atlético Tucumán, el club que lo sostuvo en su momento más difícil.
ETERNA GRATITUD. Franco Sbuttoni mantiene un lazo inquebrantable con Atlético Tucumán, el club que lo sostuvo en su momento más difícil.
Por Diego Caminos Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El defensor Franco Sbuttoni visitó Atlético Tucumán para recordar su paso por el club y agradecer la contención de la institución ante la pérdida de sus padres en 2016 y 2017.
  • Sbuttoni ascendió a Primera y jugó la Libertadores con el Decano. Actualmente milita en el ascenso de Italia, pero mantiene su residencia y familia establecidas en Tucumán.
  • El futbolista expresó su deseo de asumir un rol formal en la dirigencia o cuerpo técnico de Atlético Tucumán tras su retiro, para seguir aportando al crecimiento del club.
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