Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético
Radicado en la provincia y mimetizado en el complejo del club, el central santafesino repasó su historia en la institución, detalló el golpe personal más duro de su vida que logró sanar en Tucumán y y adelantó su deseo de regresar tras el retiro.
Resumen para apurados
- El defensor Franco Sbuttoni visitó Atlético Tucumán para recordar su paso por el club y agradecer la contención de la institución ante la pérdida de sus padres en 2016 y 2017.
- Sbuttoni ascendió a Primera y jugó la Libertadores con el Decano. Actualmente milita en el ascenso de Italia, pero mantiene su residencia y familia establecidas en Tucumán.
- El futbolista expresó su deseo de asumir un rol formal en la dirigencia o cuerpo técnico de Atlético Tucumán tras su retiro, para seguir aportando al crecimiento del club.
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