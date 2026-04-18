Guerra en Medio Oriente: Irán dijo que volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz en respuesta a EEUU

Además, el portavoz explicó que Teherán había permitido previamente el tránsito "limitado" de algunos buques como un "gesto de buena fe" durante las negociaciones, pero revocó la medida ante la continuidad del bloqueo estadounidense. "Mientras EE.UU. no restablezca la plena libertad de tránsito hacia y desde Irán, la situación en el estrecho permanecerá bajo control riguroso", advirtió.