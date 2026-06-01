Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

Grupo J

Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA) y Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP). Defensores: Gonzalo Montiel (River, ARG), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Otamendi (River, ARG), Cristian Romero (Tottenham, ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA). Mediocampistas: Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Nico Paz (Como, ITA), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Leandro Paredes (Boca, ARG), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Nicolás González (Atlético de Madrid, ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP) y Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, USA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter, ITA) y José López (Palmeiras, BRA). DT: Lionel Scaloni.