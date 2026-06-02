Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Sin embargo, detrás de sus 1,90 metros de altura, de sus 335 centímetros de alcance en ataque y de su crecimiento constante dentro de la cancha, aparece un joven que habla de la familia, de los afectos, de los libros, del mate y de la necesidad permanente de evolucionar. “Soy un tipo sencillo, humilde y con valores. Me esfuerzo día a día para ser un poquito mejor en todos los aspectos; como persona, hijo, amigo, compañero y jugador de vóley”, asegura, dejando en claro que el crecimiento deportivo siempre va de la mano del crecimiento humano.