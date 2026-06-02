Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Resumen para apurados
- El Juzgado Federal de Tucumán procesó al abogado Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas, embargando sus bienes por $100 millones.
- La medida judicial contra el letrado se dictó en el marco de una investigación penal federal que busca esclarecer maniobras ilícitas y la eliminación de evidencia clave.
- La resolución marca un fuerte precedente en el fuero federal de Tucumán en la lucha contra la obstrucción de la justicia y la corrupción en el ejercicio de la abogacía.
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