Resolución

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

La Justicia trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes del abogado

El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El Juzgado Federal de Tucumán procesó al abogado Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas, embargando sus bienes por $100 millones.
  • La medida judicial contra el letrado se dictó en el marco de una investigación penal federal que busca esclarecer maniobras ilícitas y la eliminación de evidencia clave.
  • La resolución marca un fuerte precedente en el fuero federal de Tucumán en la lucha contra la obstrucción de la justicia y la corrupción en el ejercicio de la abogacía.
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