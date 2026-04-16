Causa Cuadernos: en el juicio, un empresario dijo que fue obligado a mentir para no ir preso

El "filtro" del juzgado

Pitón relató con crudeza el clima que se vivía en los pasillos de Comodoro Py. Según su testimonio, presentó un escrito inicial junto a su hermano José Luis para explicar su situación, pero el documento fue rechazado. Tras una espera de hora y media, un empleado del juzgado les notificó que el texto "no era suficiente" y que debían mencionar específicamente el pago de retornos si querían evitar la cárcel.