Política

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Mientras la elección de rector sigue pendiente, los titulares de cuatro facultades delinean las prioridades que marcarán la agenda en los próximos años.

NUEVA GESTIÓN: Los decanos asumieron el 18 de mayo y esperan la definición en el Rectorado para avanzar con proyectos en sus facultades.
NUEVA GESTIÓN: Los decanos asumieron el 18 de mayo y esperan la definición en el Rectorado para avanzar con proyectos en sus facultades.
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

La definición judicial sobre la elección de rector y vicerrector mantiene a la Universidad Nacional de Tucumán en un escenario de incertidumbre institucional. Sin embargo, detrás de la disputa electoral existen otros desafíos que marcarán el rumbo de la casa de estudios en los próximos años, entre ellos la implementación del sistema de créditos, el destino de los recursos recuperados en YMAD y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Mientras la Cámara Federal de Apelaciones analiza el conflicto electoral, cuatro decanos consultados por LA GACETA coincidieron en que la UNT deberá afrontar transformaciones profundas independientemente de quién resulte electo para conducirla.

Futura conducción

La decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, María Inés Gómez, consideró que la próxima conducción deberá combinar capacidad política y gestión. “Quien conduzca la UNT debe tener la capacidad política para defender nuestros recursos a nivel nacional, y la capacidad de gestión para optimizarlos a nivel local”, señaló. Para Gómez, uno de los principales desafíos será sostener la calidad académica mientras se moderniza la institución. “El objetivo debe estar puesto en aumentar el número de ingresantes y evitar la deserción estudiantil”, afirmó.

En la Facultad de Ciencias Naturales, el decano Hugo Fernández puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial sobre los procesos de enseñanza. “La política académica universitaria se encuentra frente a un mundo que ha cambiado en pocos años en avances científicos mediados por la IA y que ahora avanza, sin que podamos anticipar mucho, sobre los modos de aprendizaje de las nuevas generaciones”, sostuvo.

Uno de los cambios más importantes que deberá afrontar la UNT en el corto plazo será la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), que comenzará a regir en 2027 y busca reorganizar las carreras en función de la carga real de trabajo de los estudiantes, promoviendo además una mayor flexibilidad y movilidad académica.

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En Filosofía y Letras, el decano Sergio Robin aseguró que las discusiones comenzaron en 2024. “No hemos percibido una resistencia generalizada al cambio, pero sí una profunda y legítima preocupación por lo que implica esta transformación en función de los planes de estudio vigentes”, afirmó.

Por su parte, el decano de Ciencias Exactas, Sergio Mohamed, destacó que las ingenierías ya avanzaron en la adaptación de sus nuevos planes. “El desafío principal es que esta ‘moneda de cambio’ educativa se traduzca en una flexibilización real y movilidad estudiantil, tanto a nivel nacional como internacional”, expresó.

Fondos de YMAD

Otro de los temas que aparece en el horizonte inmediato es la utilización de los recursos provenientes de YMAD y el proyecto de Ciudad Universitaria. Tras el acuerdo que permitió a la UNT volver a percibir el 40% de las utilidades de la empresa minera -al recuperar el 20% que había quedado en disputa durante años-, la casa de estudios volvió a tener un rol más activo en las decisiones vinculadas a esos recursos, que podrían destinarse a obras e infraestructura estratégica para la institución.

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Para Gómez, se trata de iniciativas fundamentales. “Para el desarrollo de la Universidad, y muy en particular para facultades científicas como la nuestra, estos proyectos no son un lujo, son una necesidad de supervivencia”, afirmó. Y añadió: “Mi expectativa es que los fondos de YMAD se manejen con absoluta transparencia y una planificación estratégica a largo plazo”.

Mohamed remarcó que todavía existen importantes demandas edilicias. “Aún quedan algunas facultades con espacios insuficientes para cubrir sus necesidades académicas”, señaló. También consideró prioritario avanzar en accesibilidad e inclusión física, además de continuar con la expansión territorial de la Universidad en distintos puntos de la provincia.

Robin también valoró la recuperación de protagonismo de la UNT dentro de YMAD. “Esta recuperación constituyó un logro importantísimo de la gestión que finalizó. Le otorga a la UNT un rol determinante en la toma de decisiones del Directorio así como recuperar recursos propios que podrán asignarse a infraestructura necesaria”, sostuvo.

El legado de Pagani

La mirada sobre la gestión de Sergio Pagani fue otro de los puntos abordados, luego de que 12 de los 13 decanos respaldaran públicamente una nueva candidatura del rector.

“El respaldo de la mayoría de los decanos no es una formalidad; es el reconocimiento genuino a una gestión que supo poner a la Universidad por delante de cualquier otra consideración”, sostuvo Gómez. Entre los aspectos destacados mencionó la defensa de la autonomía universitaria, la reforma del Estatuto, las obras de infraestructura y la modernización administrativa.

Robin coincidió al definir a la gestión Pagani-Leal como “ordenada, austera y transparente”, mientras que Mohamed fue aún más contundente: “Desde mi punto de vista, entiendo que estos primeros cuatro años de Sergio Pagani constituyen la mejor gestión rectoral desde la reapertura democrática hasta hoy”, afirmó.

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Por su parte, Fernández también destacó la capacidad de la Universidad para sostener su funcionamiento institucional en medio del conflicto electoral. “La Universidad es una comunidad responsable, comprometida y apasionada que convive en un ámbito con multiplicidad de carreras de grado y posgrado, proyectos de investigación y extensión”, señaló.

Paro por 48 horas: los docentes reclaman mejoras salariales

Las universidades públicas de todo el país atraviesan dos jornadas sin actividad académica debido a un paro nacional universitario de 48 horas programado para ayer y hoy. Entre los ejes del reclamo, exigen el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias el 52,1% de poder adquisitivo que, según el gremio, perdieron los universitarios desde la asunción del gobierno de Javier Milei. En Tucumán, se verán afectadas las clases en diferentes facultades, como así también en las escuelas experimentales que dependen de la UNT.

Temas Universidad Nacional de TucumánYacimientos Mineros de Agua de DionisioSergio Pagani
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