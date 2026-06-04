Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Fondos de YMAD

Otro de los temas que aparece en el horizonte inmediato es la utilización de los recursos provenientes de YMAD y el proyecto de Ciudad Universitaria. Tras el acuerdo que permitió a la UNT volver a percibir el 40% de las utilidades de la empresa minera -al recuperar el 20% que había quedado en disputa durante años-, la casa de estudios volvió a tener un rol más activo en las decisiones vinculadas a esos recursos, que podrían destinarse a obras e infraestructura estratégica para la institución.