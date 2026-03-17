Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

En su segunda salida autorizada desde que cumple prisión domiciliaria, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a los tribunales de Retiro con un discurso desafiante. Durante casi una hora, la ex mandataria calificó la "Causa Cuadernos" como un "disparate" diseñado por una "mafia judicial", atacó frontalmente al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio, y se negó a responder preguntas de un tribunal al que considera "parcial".