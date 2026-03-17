Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

En su segunda salida autorizada desde que cumple prisión domiciliaria, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a los tribunales de Retiro con un discurso desafiante. Durante casi una hora, la ex mandataria calificó la "Causa Cuadernos" como un "disparate" diseñado por una "mafia judicial", atacó frontalmente al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio, y se negó a responder preguntas de un tribunal al que considera "parcial".
Un testimonio cargado de política
Vestida de traje negro y camisa blanca, Cristina Kirchner inició su declaración con un fuerte cruce durante el interrogatorio de datos personales ante el juez Enrique Méndez Signori. “Esta es una causa de persecución política. Estoy injustamente detenida”, remarcó al vincular su situación actual por la causa Vialidad con lo que llamó un "estadio superior de prácticas mafiosas" en el expediente de los cuadernos.
La ex presidenta denunció un "manejo delictivo" en la instrucción del caso, al asegurar que se utilizaron las detenciones de empresarios para "apretarlos" y forzar declaraciones contra su gobierno. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, afirmó.
Dura respuesta a Milei y silencio ante los jueces
Cristina Kirchner no ahorró críticas hacia la gestión de Javier Milei, al calificar de "violatorio de la Constitución" el anuncio del Presidente ante la Asamblea Legislativa sobre su continuidad en prisión. En esa línea, adelantó que no responderá preguntas del tribunal ni de la fiscalía mientras el proceso sea, según sus palabras, un "circo".
“Voy a contestar el día que citen a Mauricio Macri por los parques eólicos o al 'Toto' Caputo por la deuda con el FMI. Mientras tanto, no voy a formar parte de esto”, cerró de forma tajante tras 50 minutos de exposición.
Tobillera, silencio y distancia con De Vido
El operativo de traslado desde su casa en San José 1111 estuvo marcado por la estricta vigilancia de su tobillera electrónica.
Dentro de la sala Auditorium, el clima fue gélido: a pocos metros se encontraba su ex ministro Julio De Vido, también imputado, a quien Cristina Kirchner evitó saludar durante toda la jornada. Fue su primera aparición pública tras la operación de urgencia por peritonitis que la mantuvo internada a principios de año.