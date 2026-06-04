Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Miguel “Piki” Orellana, hermano de los referentes políticos de Famaillá, continuará detenido en el penal de Villa Urquiza, donde cumple una condena a prisión perpetua. Pese a que ya cumplió gran parte de la pena exigida para acceder a beneficios, una jueza desestimó otorgarle la libertad condicional. Sí amplió los beneficios destinados a favorecer su reinserción social.
En agosto de 2003, Adrián Mansilla, empleado de un polirrubro, fue secuestrado en la zona de la ex terminal por una patota. No se supo nada de él hasta que un hombre contó que, después de obligarlo a subir a un automóvil, lo trasladaron hasta un paraje de Famaillá y lo asesinaron de un disparo en la cabeza. Luego enterraron el cuerpo. La versión de este arrepentido fue confirmada en octubre, cuando hallaron los restos de la víctima.
El trámite del expediente estuvo cargado de polémica. Primero se denunciaron presiones sobre funcionarios judiciales; después fueron desplazados de la fuerza los comisarios que investigaron el caso y, por último, los abogados de Orellana llegaron a un acuerdo con la familia de la víctima, que decidió dejar de intervenir como querellante en la causa.
En agosto de 2008 se realizó el juicio en su contra. Un tribunal lo encontró culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado, por lo que fue condenado a prisión perpetua. Según surgió de la investigación, Mansilla habría sido asesinado porque supuestamente le había sustraído droga a Orellana.
El encierro de Orellana no pasó desapercibido en el penal de Villa Urquiza. Con autorización de las autoridades del Servicio Penitenciario, organizaba festejos por el Día de la Madre, del Padre y del Niño. También eran comentadas las celebraciones de sus cumpleaños.
La audiencia
Víctor Padilla y Leopoldo Campos, defensores de Orellana, solicitaron una audiencia para requerir que se le concediera la libertad condicional, al considerar que ya cumplió más de 22 años de prisión sobre los 25 exigidos por la legislación vigente al momento de la condena. La sentencia fue dictada antes de la reforma que elevó ese requisito temporal para las penas perpetuas. Los abogados destacaron los informes favorables elaborados por los profesionales que lo asistieron y señalaron que mantuvo un buen comportamiento durante sus cuatro salidas transitorias mensuales de seis horas cada una. “Ya se informó cuál será la vivienda donde residirá y se detalló que trabajará en un polirrubro de esa ciudad”, fundamentaron.
El auxiliar fiscal Gonzalo García se opuso al planteo. “Los profesionales que lo evaluaron sostuvieron que debe continuar con tratamiento psicológico porque aún no reconoce plenamente la gravedad del hecho. Además de presentar rasgos narcisistas, sigue considerando que actuó haciendo justicia por mano propia”, argumentó.
Marta Pérez, madre de la víctima, también se opuso al pedido. “Él tiene que cumplir la pena completa, no debe recibir ningún tipo de beneficio. Además, días atrás, dos hombres que circulaban en una motocicleta me interceptaron en la calle y me dijeron que ni se me ocurra venir a esta audiencia. Imagínese qué me puede pasar si sale en libertad”, declaró.
La jueza Ana Cecilia Escobar rechazó el planteo de los defensores al considerar válidos los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, dispuso ampliar sus salidas transitorias de seis a 12 horas y autorizó que, una vez presentada una propuesta formal, pueda abandonar el penal para trabajar hasta 12 horas diarias de lunes a viernes.
Con esta resolución, “Piki” sería trasladado de lunes a viernes a Famaillá para desarrollar actividades laborales y regresaría posteriormente a Villa Urquiza. Los sábados, en tanto, podrá destinar el beneficio a compartir tiempo con sus familiares. Los defensores anunciaron que impugnarán la resolución.