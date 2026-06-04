Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

La audiencia

Víctor Padilla y Leopoldo Campos, defensores de Orellana, solicitaron una audiencia para requerir que se le concediera la libertad condicional, al considerar que ya cumplió más de 22 años de prisión sobre los 25 exigidos por la legislación vigente al momento de la condena. La sentencia fue dictada antes de la reforma que elevó ese requisito temporal para las penas perpetuas. Los abogados destacaron los informes favorables elaborados por los profesionales que lo asistieron y señalaron que mantuvo un buen comportamiento durante sus cuatro salidas transitorias mensuales de seis horas cada una. “Ya se informó cuál será la vivienda donde residirá y se detalló que trabajará en un polirrubro de esa ciudad”, fundamentaron.