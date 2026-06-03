"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Resumen para apurados
- La obra para remodelar un tramo del Canal Sur en Tucumán quedó definitivamente cancelada por falta de fondos nacionales, tras haber sido paralizada con solo un 30% de avance.
- El proyecto comenzó en 2021 con un plazo de ejecución de seis meses bajo la gestión de un ente provincial, en el marco del programa federal lanzado durante el mandato de Fernández.
- La cancelación de estos trabajos evidencia el impacto del freno a la obra pública nacional en las provincias, afectando la infraestructura urbana y la seguridad hídrica local.
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