Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

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Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán imputó a diez mujeres por amenazar a la intendenta Raquel Graneros y a la legisladora Alejandra Cejas, en un caso de violencia política reciente.
- Las víctimas, madre e hija y figuras clave del municipio de Graneros, denunciaron hostigamiento constante, lo que derivó en una investigación judicial y las imputaciones.
- El caso expone la tensión política en la provincia y sienta un precedente sobre la judicialización de la violencia de género y el hostigamiento hacia funcionarias públicas.
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