El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
Con una probabilidad del 60% de consolidarse, El Niño ya comienza a reflejarse en los pronósticos climáticos. El SMN prevé más calor y mayores precipitaciones durante los meses de junio, julio y agosto.
Resumen para apurados
- El SMN pronostica que el fenómeno de El Niño provocará un invierno más cálido y lluvioso en gran parte de Argentina entre junio y agosto debido a cambios atmosféricos.
- Con un 60% de probabilidad de consolidarse, el fenómeno se encuentra en desarrollo y afectará con temperaturas altas al noroeste y con lluvias a Buenos Aires y La Pampa.
- Los expertos prevén que El Niño se fortalezca hacia la primavera. El seguimiento de los informes del SMN será clave para mitigar el impacto de este clima atípico en el país.
El fenómeno climático de El Niño comienza a reflejarse en los pronósticos para Argentina. De acuerdo con el más reciente informe estacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos meses podrían estar marcados por temperaturas superiores a las habituales y un incremento de las lluvias en distintas regiones del país.
Las proyecciones abarcan el período comprendido entre junio y agosto, coincidente con la temporada invernal. Los especialistas señalan que las condiciones observadas tanto en el océano Pacífico como en la atmósfera favorecen la evolución de esta fase climática cálida.
El Niño: qué indican las últimas proyecciones
Según el monitoreo climático más reciente, existe actualmente una probabilidad del 60% de que se consolide un evento de El Niño en los próximos meses.
Los expertos sostienen que el fenómeno todavía se encuentra en desarrollo, aunque algunas estimaciones sugieren que podría fortalecerse hacia la primavera, época en la que suele alcanzar su mayor intensidad. Sin embargo, por ahora recomiendan seguir la evolución de los datos antes de sacar conclusiones definitivas sobre su magnitud.
Mientras tanto, los efectos potenciales ya aparecen reflejados en las tendencias climáticas previstas para el invierno argentino.
Un invierno con temperaturas por encima de lo normal
El informe del SMN señala que gran parte del territorio nacional tiene mayores probabilidades de experimentar temperaturas superiores a los valores promedio para esta época del año.
La excepción más destacada se encuentra en el este de la Patagonia, donde los registros térmicos previstos se mantienen dentro de parámetros considerados normales para la estación.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las probabilidades de un trimestre más cálido de lo habitual alcanzan el 40%. Un escenario similar se proyecta para sectores del oeste patagónico.
En tanto, provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y parte de Salta presentan probabilidades que oscilan entre el 45% y el 50%.
Las mayores chances de temperaturas elevadas se concentran en el noroeste argentino. Allí, provincias como La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y el oeste de Salta muestran probabilidades que llegan hasta el 55%.
También prevén más lluvias en varias regiones
Además de las temperaturas superiores a las habituales, el pronóstico climático trimestral anticipa un aumento de las precipitaciones en diferentes puntos del país.
La provincia de Buenos Aires y La Pampa encabezan las regiones con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de los promedios históricos, con valores cercanos al 50%.
La tendencia también alcanza a Corrientes y Misiones, donde se esperan condiciones más húmedas de lo habitual durante el invierno.
Por su parte, distintos sectores de la Patagonia presentan probabilidades moderadas de precipitaciones superiores a los registros normales, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 45%.
Qué puede significar este escenario para los próximos meses
Aunque el comportamiento definitivo del clima dependerá de la evolución de El Niño durante el invierno y la primavera, las perspectivas actuales apuntan a una temporada con características distintas a las habituales en gran parte de Argentina.
El seguimiento de los informes del SMN será clave para conocer cómo evoluciona el fenómeno y cuáles serán sus impactos concretos en cada región del país.