Secciones
Política

"Causa Cuadernos": Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py bajo un fuerte operativo de seguridad

Con un gesto a la militancia, la ex presidenta se dirigió a tribunales para declarar ante el tribunal.

Cristina Fernández salió de su departamento hacia Comodoro Py y saludó a sus seguidores. Cristina Fernández salió de su departamento hacia Comodoro Py y saludó a sus seguidores.
Hace 2 Hs

Bajo una estricta custodia, la ex presidenta Cristina Kirchner abandonó su domicilio en San José 1111 con destino a los tribunales de Comodoro Py. Allí encabezará la jornada de declaraciones indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en el marco del juicio por la "Causa Cuadernos".

Un detalle que no pasó desapercibido fue la modalidad de su traslado: a pesar de cumplir una condena de seis años por la causa Vialidad, la ex mandataria salió del edificio sin escolta del Servicio Penitenciario. Antes de subir al vehículo, Cristina Kirchner se paró sobre el estribo del auto para saludar a la militancia que se acercó a apoyarla.

La audiencia está prevista para hoy. Se espera que la ex presidenta haga uso de la palabra de forma presencial. En la misma jornada, también prestarán declaración otros ex funcionarios y allegados clave, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresCuadernos de las coimas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Antes de declarar por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner cuestionó a los jueces y volvió a criticar a Milei

Antes de declarar por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner cuestionó a los jueces y volvió a criticar a Milei

Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes
4

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”
5

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores
6

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Más Noticias
Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

Prevén que la ruta 157 esté operativa hoy en un 100%

Prevén que la ruta 157 esté operativa hoy en un 100%

Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

Comienza la segunda jornada del paro universitario convocado por Adiunt

Comienza la segunda jornada del paro universitario convocado por Adiunt

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Comentarios