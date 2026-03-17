"Causa Cuadernos": Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py bajo un fuerte operativo de seguridad

Un detalle que no pasó desapercibido fue la modalidad de su traslado: a pesar de cumplir una condena de seis años por la causa Vialidad, la ex mandataria salió del edificio sin escolta del Servicio Penitenciario. Antes de subir al vehículo, Cristina Kirchner se paró sobre el estribo del auto para saludar a la militancia que se acercó a apoyarla.