"Causa Cuadernos": Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py bajo un fuerte operativo de seguridad

Bajo una estricta custodia, la ex presidenta Cristina Kirchner abandonó su domicilio en San José 1111 con destino a los tribunales de Comodoro Py. Allí encabezará la jornada de declaraciones indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en el marco del juicio por la "Causa Cuadernos".
Un detalle que no pasó desapercibido fue la modalidad de su traslado: a pesar de cumplir una condena de seis años por la causa Vialidad, la ex mandataria salió del edificio sin escolta del Servicio Penitenciario. Antes de subir al vehículo, Cristina Kirchner se paró sobre el estribo del auto para saludar a la militancia que se acercó a apoyarla.
La audiencia está prevista para hoy. Se espera que la ex presidenta haga uso de la palabra de forma presencial. En la misma jornada, también prestarán declaración otros ex funcionarios y allegados clave, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.