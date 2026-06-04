“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia.

Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba analiza una carta hallada este miércoles por el abuelo de Agostina Vega, víctima de femicidio, en la que la joven denunciaba maltratos de su padre.
- El hallazgo ocurrió al ordenar el cuarto de la joven antes de la marcha Ni Una Menos. La carta, firmada con el apellido materno, expone antecedentes de violencia del padre.
- El documento será clave para la investigación de la fiscalía sobre el entorno de la víctima, en medio del reclamo social por el esclarecimiento definitivo del femicidio.
La movilización de Ni Una Menos realizada este miércoles en Córdoba tuvo un fuerte reclamo de justicia por el femicidio de Agostina Vega. En medio de la conmoción por el crimen de la adolescente, su abuelo materno compartió un testimonio que impactó a quienes participaron de la marcha y reveló la existencia de una carta hallada entre las pertenencias de la joven.
Familiares de Agostina se sumaron a la convocatoria mientras continuaban despidiendo sus restos y aprovecharon la oportunidad para reclamar el esclarecimiento del caso.
La familia de Agostina Vega participó de la marcha Ni Una Menos
Miguel Heredia, abuelo de la adolescente, explicó que parte de la familia decidió asistir a la movilización pese al difícil momento que atraviesan. “Dejamos un ratito el velatorio, nos vinimos parte de la familia para seguir pidiendo justicia por mi nieta”, expresó ante los medios presentes.
La convocatoria reunió a cientos de personas que marcharon por las calles del centro de Córdoba con consignas vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Mientras tanto, familiares y allegados continuaban despidiendo a Agostina en la sala velatoria.
El estremecedor hallazgo en la habitación de Agostina
Durante la jornada, Miguel contó que encontró una carta entre las pertenencias de su nieta y aseguró que el documento estaba dirigido al padre de la adolescente. “Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida”, relató.
Según explicó, hubo un detalle que lo impactó especialmente al leerla. “Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido”, afirmó. El abuelo también sostuvo que la carta ya fue entregada a la Justicia y que actualmente se encuentra en poder del fiscal que interviene en la causa.
Qué dijo la familia sobre el padre de la adolescente
Durante sus declaraciones, Heredia manifestó su enojo con Gabriel Vega, padre de Agostina, y aseguró que existe una denuncia previa por violencia en su contra. Además, rechazó las acusaciones que, según indicó, fueron dirigidas hacia Melisa Heredia, madre de la adolescente.
“Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre”, sostuvo. Para el abuelo de Agostina, el contenido de la carta representa un elemento relevante dentro de la investigación y contradice la imagen que, según afirmó, el padre intentó mostrar públicamente.
Durante la marcha también habló una de las tías maternas de la adolescente, quien pidió que el caso permanezca en la memoria colectiva. “Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá”, expresó.
Además, recordó a Agostina con emoción y pidió que la sociedad continúe acompañando el reclamo de justicia. “Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre”, manifestó.