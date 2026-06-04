“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia.

El estremecedor hallazgo en la habitación de Agostina

Durante la jornada, Miguel contó que encontró una carta entre las pertenencias de su nieta y aseguró que el documento estaba dirigido al padre de la adolescente. “Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida”, relató.