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Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

El ganador de MasterChef 2026 abrió las puertas de su impresionante casa en Canning. La propiedad cuenta con tres pisos, vista al lago, pileta, doble cocina y un exclusivo gameroom equipado para streaming y entretenimiento.

Así es la espectacular casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un exclusivo espacio gamer
Así es la espectacular casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un exclusivo espacio gamer
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El influencer Ian Lucas, ganador de MasterChef 2026, presentó recientemente su lujosa casa de tres plantas en un barrio privado de Canning para compartir su nuevo estilo de vida.
  • La propiedad de diseño minimalista tiene doble cocina, pileta y un gameroom de última tecnología que el creador de contenidos utiliza tanto para ocio como para su trabajo.
  • Este tipo de viviendas refleja la tendencia actual de los creadores digitales de adaptar sus hogares para fusionar la vida cotidiana con la producción audiovisual profesional.
Resumen generado con IA

Ian Lucas se convirtió en una de las figuras más populares del mundo digital y, tras consagrarse como ganador de MasterChef 2026, también despertó curiosidad por su estilo de vida. En los últimos días, el influencer mostró detalles de la impresionante vivienda donde reside en un exclusivo barrio privado de Canning, una propiedad que combina lujo, tecnología y diseño contemporáneo.

La residencia se destaca por sus tres niveles, amplios ambientes y una privilegiada ubicación frente al lago. Gracias a sus enormes ventanales, la luz natural domina cada rincón y permite disfrutar de una vista panorámica que se integra con la arquitectura moderna de la casa.

Un diseño moderno pensado para la comodidad

La propiedad fue concebida bajo una estética minimalista, con predominio de líneas rectas, espacios abiertos y una decoración sobria. Los tonos blancos y negros son protagonistas en distintos sectores, aportando elegancia y una sensación de amplitud constante.

Uno de los espacios más llamativos es el área social, donde comedor y living se conectan de manera fluida para favorecer reuniones y encuentros. El concepto abierto permite que los ambientes se integren sin perder funcionalidad.

Además, la vivienda cuenta con una cocina principal de grandes dimensiones y una segunda cocina de apoyo, una característica que facilita la organización de eventos y encuentros con amigos.

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

El gameroom, la joya de la casa

Sin dudas, uno de los sectores que más llamó la atención de sus seguidores fue el exclusivo gameroom. El ambiente fue diseñado especialmente para el entretenimiento y la creación de contenido digital.

Equipado con tecnología de última generación, el espacio incluye consolas, pantallas de gran tamaño, equipamiento para transmisiones en vivo y sectores destinados a grabaciones para redes sociales. También incorpora una mesa de ping-pong que aporta una alternativa recreativa y complementa la propuesta de ocio.

Para Ian Lucas, este lugar representa mucho más que una sala de juegos: es un espacio de trabajo donde desarrolla buena parte de su actividad como creador de contenido.

Jardín, pileta y una vista privilegiada

El exterior de la propiedad mantiene la misma línea moderna que el interior. Un amplio jardín se extiende hasta la orilla del lago, generando un entorno ideal para disfrutar del aire libre.

La pileta se convierte en otro de los grandes atractivos de la casa, acompañada por distintos sectores de descanso que aprovechan al máximo el paisaje natural del barrio privado.

La combinación de espacios verdes, agua y arquitectura contemporánea crea una atmósfera de tranquilidad que contrasta con la intensa actividad que caracteriza al influencer en redes sociales.

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

El nuevo lujo de las generaciones digitales

La vivienda de Ian Lucas refleja una tendencia cada vez más presente entre los creadores de contenido: hogares diseñados para combinar comodidad, entretenimiento y producción audiovisual.

Más allá de sus dimensiones y su ubicación privilegiada, la casa se destaca por integrar tecnología, funcionalidad y espacios adaptados a las nuevas formas de trabajo digital. Con una imponente vista al lago, ambientes amplios y un gameroom de primer nivel, el hogar del influencer se transformó en uno de los más comentados entre sus seguidores.

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