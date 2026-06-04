Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Resumen para apurados
- Alejandro Castelli, exjugador de Hindú Club y gerente de Mastellone Hnos., falleció a los 46 años en Argentina tras una lucha de seis años contra el cáncer.
- Disputó más de 270 partidos en Hindú Club, donde fue capitán y entrenador, mientras consolidaba una destacada carrera corporativa en el área de marketing de Mastellone Hnos.
- Su fallecimiento deja un profundo vacío en el rugby argentino y el sector empresarial, donde será recordado por su liderazgo, calidad humana y resiliencia ante la enfermedad.
La muerte de Alejandro Castelli, a los 46 años, generó una profunda tristeza tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial. Reconocido por su trayectoria en el rugby y por su labor en el sector de la comunicación corporativa, dejó una huella marcada por el compromiso, el liderazgo y la calidad humana.
Esposo de Lucía y padre de Delfina, Emilia y Gonzalo, Castelli recibió innumerables muestras de afecto y reconocimiento tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Instituciones, colegas y amigos destacaron no solo sus logros profesionales, sino también los valores que transmitió a lo largo de su vida.
Su trayectoria en Mastellone Hnos.
Alejandro Castelli desarrolló una extensa carrera dentro de Mastellone Hnos., empresa a la que se incorporó en 2008. Su recorrido comenzó en el área de Comunicación y Relaciones Institucionales, donde fue creciendo hasta ocupar puestos de mayor responsabilidad.
En 2018 asumió la conducción de esa área y, cinco años más tarde, fue designado gerente de Servicios de Marketing. Su formación académica incluía una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un MBA, herramientas que respaldaron una destacada carrera en el ámbito corporativo.
Antes de llegar a la compañía láctea, había trabajado en consultoras como The Jeffrey Group y Personally. Además, durante su etapa educativa recibió el Premio Pilgrims otorgado por el Colegio Pilgrims, una distinción que reconoció su desempeño dentro de su promoción.
Una lucha de años contra el cáncer
Durante los últimos seis años de su vida, Castelli enfrentó un complejo cuadro de salud derivado de un cáncer. Quienes compartieron su actividad laboral resaltaron la fortaleza con la que atravesó cada etapa del tratamiento.
Desde su entorno profesional recordaron que continuó involucrado en sus responsabilidades incluso después de recibir el diagnóstico y que mantuvo una actitud positiva frente a las dificultades. Según relataron, tras una intervención quirúrgica realizada en diciembre, había visitado recientemente la empresa con la intención de seguir participando activamente de sus proyectos.
El legado de Alejandro Castelli en el rugby
El rugby ocupó un lugar central en la vida de Alejandro Castelli. En el Hindú Club construyó una extensa trayectoria como jugador, acumulando más de 270 partidos en la Primera División.
Además de vestir la camiseta del club durante años, fue capitán de la camada 79 y más tarde asumió funciones como entrenador de divisiones juveniles y del plantel superior. Su vínculo con la institución trascendió lo deportivo y quedó asociado a los valores de compañerismo, compromiso y pertenencia.
Desde el club expresaron su dolor por la pérdida y recordaron su paso como jugador, entrenador, padre de familia y amigo. En 2021 había sido distinguido con el reconocimiento honorífico de Cap General, una mención que reflejó su identificación con la historia y la cultura de la institución.
La figura de Alejandro Castelli será recordada tanto en el rugby argentino como en el ámbito empresarial, donde dejó una impronta basada en la dedicación, la cercanía y el respeto hacia quienes compartieron su camino.