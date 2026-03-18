Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Críticas al Gobierno

La política actual no quedó fuera de su discurso, ya que dedicó una parte de su declaración a criticar la gestión de Javier Milei. La ex mandataria acusó al actual Presidente de violar la Constitución Nacional por sus dichos durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Milei habría sugerido que ella continuará privada de su libertad por el avance de las causas en su contra.