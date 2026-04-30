Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

En un sorpresivo giro frente al Tribunal Oral Federal N°7, el ex secretario de Obras Públicas, José López, buscó invalidar su declaración como "arrepentido" de 2018. El ex funcionario, recordado por los bolsos con 9 millones de dólares, aseguró ahora que nunca vio a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner ni a Julio De Vido liderar una organización delictiva, atribuyendo sus dichos previos a una situación de "aislamiento y vulnerabilidad".
Los puntos clave de su declaración
López negó haber integrado una asociación ilícita y defendió su gestión como parte de un "gobierno legítimo". Argumentó que su confesión original como imputado colaborador fue producto de la presión psicológica del momento.
Con su testimonio, el tribunal cerró la etapa de declaraciones de los imputados para dar paso a la fase de pruebas.
A partir del 5 de mayo, el juicio entrará en una etapa crucial con la declaración de 43 testigos. Entre los nombres más relevantes destacan los periodistas de La Nación que destaparon el caso (Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra), el ex ministro Roberto Lavagna y la diputada Mariana Zuvic.