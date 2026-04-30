Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

En un sorpresivo giro frente al Tribunal Oral Federal N°7, el ex secretario de Obras Públicas, José López, buscó invalidar su declaración como "arrepentido" de 2018. El ex funcionario, recordado por los bolsos con 9 millones de dólares, aseguró ahora que nunca vio a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner ni a Julio De Vido liderar una organización delictiva, atribuyendo sus dichos previos a una situación de "aislamiento y vulnerabilidad".