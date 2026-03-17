Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

En la previa a su declaración judicial, la dirigente peronista se expresó en redes sociales y no dudó en cargar contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y su política económica. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, señaló la ex mandataria en un mensaje que publicó en sus redes sociales.