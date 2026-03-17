Causa Cuadernos: Cristina visita Comodoro Py con el apoyo de sus seguidores

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará a los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco del juicio por la denominada “causa cuadernos”. La audiencia se llevará a cabo desde las 9 en la emblemática sala AMIA, el auditorio de mayor capacidad del edificio, que recientemente fue remodelado para albergar debates de esta envergadura. La ex mandataria llegará en su vehículo particular, bajo la custodia presidencial, marcando una jornada de altísima tensión institucional y política ante el Tribunal Oral Federal N°7.
En la previa a su declaración judicial, la dirigente peronista se expresó en redes sociales y no dudó en cargar contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y su política económica. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, señaló la ex mandataria en un mensaje que publicó en sus redes sociales.
Contra el Gobierno
Además, aprovechó para enviar una nueva crítica a la política económica del Gobierno y escribió: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.
“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, agregó.