Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

Resumen para apurados
- El exministro Roberto Lavagna declaró ante el TOF 7 en el juicio Cuadernos que detectó cartelización y sobreprecios del 20% en obra pública durante el kirchnerismo.
- Las alarmas se encendieron en 2005 por una advertencia del Banco Mundial sobre Vialidad. Un informe confirmó las sospechas de corrupción, lo que causó su renuncia en 2006.
- Esta declaración clave ratifica la hipótesis de corrupción estructural en la obra pública y tendrá un fuerte impacto en la resolución de las causas contra exfuncionarios.
En una declaración clave ante el Tribunal Oral Federal 7, el exministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó que durante su gestión detectó una "cartelización" en la obra pública con sobreprecios promedio del 20%. La revelación se produjo tras una pregunta de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en el marco del juicio por los "Cuadernos de las Coimas".
Lavagna explicó que las alarmas se encendieron en 2005 por una advertencia del Banco Mundial, organismo que se mostró "incómodo" por el manejo de los fondos destinados a Vialidad Nacional.
"Nos dijeron que probablemente iban a iniciar una investigación", relató el exfuncionario. Ante esto, Lavagna ordenó un informe exploratorio que, entre mayo y agosto de ese año, confirmó las sospechas: los contratos estaban cartelizados y los precios inflados.
Este episodio fue el que precipitó su renuncia en noviembre de 2006. Según el exministro, tras obtener los datos, pidió una intervención urgente de los organismos de control de la competencia. Con su testimonio, Lavagna ratificó el escenario de irregularidades que lo llevó a distanciarse definitivamente de Néstor Kirchner.
En la reanudación de la audiencia del juicio Cuadernos, tras la interrupción del suministro de internet en la zona de Comodoro Py el martes, el primer testigo en subir al estrado fue Lavagna.
“Bajo la presidencia del doctor Duhalde y después del doctor Kirchner fui ministro de Economía y en algún momento fue Economía y Producción”, fue lo primero que consignó Roberto Lavagna ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli responsables de llevar adelante el debate que cuenta con la intervención de la fiscal general, Fabiana León.
La pregunta clave
"¿Hubo direccionamiento de gasto hacia algún empresario en particular?”, consultó el abogado y allí el ex ministro de Economía pidió tiempo para contar cómo empezaron a detectar los sobreprecios en la obra pública del kirchnerismo.
Según relató todo arrancó por una preocupación del Banco Mundial (BM) que había entregado en 2005 "fondos importantes sobre todo para Vialidad". El ex ministro dijo que el BM se había puesto "incómodo respecto a cómo se ejecutaban los programas". "Nos dijeron que probablemente iban a iniciar algún tipo de investigación”, recordó.