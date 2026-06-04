Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

En una declaración clave ante el Tribunal Oral Federal 7, el exministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó que durante su gestión detectó una "cartelización" en la obra pública con sobreprecios promedio del 20%. La revelación se produjo tras una pregunta de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en el marco del juicio por los "Cuadernos de las Coimas".