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Crimen en el country: polémica por un médico que cambió su versión y un perito sin habilitación

La audiencia por el femicidio de Mercedes Kvedaras estuvo marcada por la controversia técnica y las irregularidades procesales. Mientras el médico de la defensa, Daniel Dip, sorprendió al tribunal al retractarse del informe de autopsia original para sostener la tesis de un accidente, el perito Enrique Prueger cuestionó el trabajo del CIF bajo la sombra de una grave denuncia de la fiscalía: el criminalista no se encuentra matriculado ni habilitado para ejercer profesionalmente en la provincia de Salta.

El perito Pruger antes de la reconstrucción. FOTO LA GACETA El perito Pruger antes de la reconstrucción. FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta 13 Abril 2026

Resumen para apurados

  • En el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, un médico de la defensa se retractó de la autopsia original mientras la fiscalía denunció a un perito por ejercicio ilegal.
  • El perito Dip cambió su versión inicial para avalar la tesis de un accidente fortuito. En paralelo, el criminalista Prueger fue acusado de actuar sin habilitación profesional local.
  • La desacreditación de peritos y el giro en los testimonios técnicos generan incertidumbre sobre la condena. El tribunal evalúa careos para resolver las contradicciones científicas.
Resumen generado con IA

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